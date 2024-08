Emissioni, 8 milioni di diesel a rischio: l'allarme dalla Germania

Per il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing, una nuova interpretazione dei limiti di inquinamento dell’Unione europea potrebbe portare al blocco di otto milioni di veicoli diesel solo in Germania

Sono milioni gli automobilisti europei che potrebbero, loro malgrado, trovarsi presto appiedati. È stato il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing, a dare l’allarme: una nuova interpretazione dei limiti di inquinamento dell’Unione europea potrebbe portare al blocco di otto milioni di veicoli diesel solo in Germania.

Lettera a von der Leyen

In una lettera indirizzata alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Wissing ha chiesto chiarimenti urgenti su un caso in corso presso la Corte di Giustizia Europea. La vicenda nasce da una sentenza preliminare della Corte regionale di Duisburg, che riguarda i limiti di emissione per i veicoli diesel Euro 5. Secondo la normativa Ue, i valori delle sostanze inquinanti devono essere rispettati nelle condizioni di prova Nedc, monitorate nei centri di test. Ma per i nuovi veicoli omologati dallo standard “Euro 6 d temp “in poi, introdotto nel settembre 2017, è in vigore la procedura Rde, che considera anche le condizioni di guida reale.