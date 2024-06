Servono pragmatismo e razionalità nella transizione ecologica ed energetica. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al quotidiano online Open, rispondendo alle domande sulle direttive dell'Unione Europea in tema Green Deal e auto elettriche. Meloni ha definito una "follia idelogica" il divieto dell'Ue alle auto a benzina e a diesel dal 2035.

Meloni: no al divieto di auto diesel e benzina dal 2035

"Una delle priorità dell'Europa di domani sarà riportare razionalità e pragmatismo nella transizione ecologica ed energetica- ha detto Meloni- rimettendo mano alle norme più ideologiche del "Green Deal", assicurando la neutralità tecnologica e diminuendo le dipendenze strategiche". La Presidente del Consiglio ha poi continuato: "In questi anni l'uomo è stato considerato un nemico e la prospettiva green è stata perseguitata anche a costo di sacrificare intere filiere produttive e industriali, come quella dell'automotive".

Un pensiero già sostenuto più volte dalla premier che a Open ha detto: "Nessuno nega che l'elettrico possa essere una parte alla soluzione per la decarbonizzazione, ma non ha avuto alcun senso auto-imporci il divieto di produrre auto e diesel e benzina a partire dal 2035. È stata una follia ideologica, che va assolutamente corretta".