Automotive, Urso: "Basta finzioni, posticipare passaggio a elettrico"

La transizione alla mobilità elettrica nel 2035 andrebbe "posticipata". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, a Bruxelles durante un evento sull'automotive a porte chiuse, organizzato dalla presidenza ungherese, ribadendo la richiesta di anticipare la revisione dell'obiettivo di vendere solo auto nuove a emissioni zero dal 2035, revisione che è prevista attualmente nel 2026.

In mancanza di un approccio realistico alla transizione verde - ha detto Urso - che allinei "politica ambientale, politica industriale e politica della sicurezza", che trovi per esempio il modo di produrre in Europa batterie realizzate con materie prime "estratte dal nostro sottosuolo" e renda "sostenibile" l'obiettivo di vendere solo veicoli nuovi a emissioni zero nel 2035, in base al "principio di realtà" la transizione alla mobilità elettrica andrebbe "posticipata".