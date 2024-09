Bonus agricoltura 2024 per prodotti DOP e IGP, cosa sapere

Introduzione

Restano ancora pochi giorni per richiedere i contributi pensati per i consorzi di tutela che, anche in forme associative, puntano a realizzare attività per la salvaguardia e la promozione dei prodotti agricoli e degli altri prodotti alimentari a marchio DOP o IGP. Si tratta ad esempio di fiere, esposizioni, concorsi, pubblicazioni divulgative e scambi interaziendali. Ci sono però diversi requisiti da rispettare: ecco tutto quello che c'è da sapere