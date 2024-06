Introduzione

La misura cerca di incoraggiare la coltivazione di specie pollinifere, che attirano cioè gli agenti impollinatori (le api in particolare). È stata messa a punto dalla Pac, la politica agricola comune, e prevede un contributo fino a 500 euro per ettaro. Questa agevolazione può essere particolarmente importante per le aree poco produttive in cui gli agricoltori fanno fatica a ricavare un reddito.

Quasi il 90% delle specie di piante da fiore selvatiche del mondo e il 75% delle specie mondiali di interesse agrario dipendono per la loro riproduzione, interamente o in parte, dall'impollinazione operata da animali: la loro tutela è perciò fondamentale per la biodiversità.