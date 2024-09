Bonus agricoltura 2024, come funziona l'incentivo per giovani e donne

Introduzione

L'agevolazione "Più Impresa" punta a migliorare alcuni aspetti critici del settore, come il ricambio generazionale, e ad ammodernare o a consolidare aziende agricole esistenti. È stato attivata dall’Ismea, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Prevede investimenti fino a euro 1.500.000 (Iva esclusa), un mutuo agevolato fino a 15 anni, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili, e un contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 35 per cento delle spese ammissibili.