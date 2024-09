Perché in Italia si va in pensione anticipata prima dei 67 anni?

Introduzione

Secondo il Rapporto annuale dell’Inps nel nostro Paese l'età effettiva di uscita dal lavoro è di 64,2 anni. Questo dipende anche dalle varie forme di anticipo introdotte negli ultimi anni - come Quota 103, Opzione Donna o l’Ape sociale - che hanno contribuito a far aumentare il numero di chi sceglie di ritirarsi prima.

E, in tema di previdenza, fra i fattori che preoccupano c’è l’andamento demografico: tra il 1960 e il 1965 sono nati circa un milione di bambini l'anno mentre in questi ultimi anni si è scesi sotto quota 400mila. Nei prossimi otto anni la grande maggioranza di queste persone andrà in pensione e nel nostro sistema a ripartizione questi assegni andranno pagati con i contributi di chi resterà al lavoro, a meno di incrementare ulteriormente i trasferimenti dello Stato.