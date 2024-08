Introduzione

Novità a partire dal prossimo anno per i contributi dedicati al settore automotive: il ministro Adolfo Urso ha annunciato che i fondi a disposizione saranno 750 milioni nel 2025 e successivamente un miliardo all’anno dal 2026 al 2030. L’obiettivo è chiaro: come ha spiegato il titolare del dicastero del Made in Italy nell’incontro con i rappresentanti del settore, si vuole agevolare l’acquisto di auto prodotte in Unione europea favorendo la transizione energetica e, insieme, introdurre "parametri innovativi, come l'impronta ecologica, la cybersecurity e il rispetto dei diritti fondamentali della forza lavoro".

Tali scelte non sembrano precludere un accordo tra Palazzo Chigi e un produttore straniero, come i cinesi di Dongfeng, che potrebbero venire a costruire i loro modelli, o quantomeno ad assemblarli, lungo la penisola. Ulteriori indicazioni sono previste per settembre quando si inizierà a definire il nuovo schema di incentivi, tenendo conto delle indicazioni delle altre amministrazioni coinvolte e delle proposte emerse dal Tavolo Automotive. Il nuovo piano pluriennale prevede un bonus maggiore per le auto a più basse emissioni, incentivi a chi rottama veicoli vecchi e inquinanti e ancora un bonus sempre più orientato a sostegno delle classi meno abbienti.