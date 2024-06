Introduzione

Si riapre il portale Ecobonus sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalle 10 di oggi, 3 giugno, è possibile fare domanda di nuovo per ricevere gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti.

I moduli per le dichiarazioni devono essere compilati e firmati dall'acquirente e inseriti dal venditore nella piattaforma, che dovrà anche confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento.



L'obiettivo dell'Ecobonus auto è chiaro: incentivare la rottamazione dei veicoili più inquinanti (attualmente circa il 25% del parco circolante) e abbattere così l'emissione di C02 come richiesto dalla normativa europea. L'incentivo può raggiungere i 13.750 euro con la sostituzione di un mezzo vecchio.