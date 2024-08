Introduzione

Lo scorso mese, secondo dati Ivass, il costo in Italia dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per le automobili è cresciuto su base annua del 6,2% in termini nominali e del 5,4% in termini reali. Ad aprile e maggio la crescita nominale annua era stata rispettivamente del 7,9% e del 6,8%.

Tutte le province italiane registrano incrementi di prezzo. Si va dal +1,3% di Isernia e Catanzaro al +9,3% di Roma, mentre la città con i premi annuali più cari è Napoli (583 euro). Il costo è tornato a salire dal 2022 in poi, dopo anni di discesa, e secondo l'Ivass la responsabilità è dell'inflazione. Le associazioni a tutela dei consumatori non sono d'accordo: parlano di tariffe immotivate e sottolineano gli utili record per le compagnie assicuratrici (secondo Assoutenti 8 miliardi di euro nell'ultimo anni, in crescita del +249% in 12 mesi)