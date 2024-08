Introduzione

Non basta il calo del prezzo della benzina sul 2023 a compensare altri picchi. Un’indagine di Assoutenti sui tragitti estivi più frequentati dagli automobilisti spiega che, rispetto all’auto, è più economico il treno.

Attenzione però, perché si spende anche in questo caso: ad esempio, chi acquista un biglietto per la tratta Milano-Salerno (andata 24 agosto, ritorno 31 agosto) spende un minimo di 100 euro a passeggero se non ha particolare pretese sugli orari e sulla tipologia di treno, ma può arrivare a sborsare fino a 426 euro scegliendo i collegamenti migliori.