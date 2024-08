Introduzione

Con le vacanze estive ormai iniziate, pesa sul portafoglio anche la componente del “pieno” alle auto, per chi viaggia su quattro ruote. Importante dunque scegliere dove fare rifornimento di benzina, gasolio, Gpl o metano.

Un aiuto ai viaggiatori lo danno le app, con segnalazioni delle tariffe più basse e mappe aggiornate dei distributori. Ma c'è anche l'Osservaprezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: si tratta di un sito web pensato per far consultare i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante, con i dati forniti direttamente dai gestori