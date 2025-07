Giornata mondiale degli zii, le attività da fare insieme ai nipoti

Si può organizzare un Picnic in un parco o in un luogo all'aperto, portando giochi e cibo per godersi una giornata di relax insieme. O scegliere un percorso adatto all'età dei nipoti e fare una piacevole passeggiata nella natura, scoprendo nuovi posti. Organizzare giochi come "nascondino", "ruba bandiera" o partite di calcio, riscoprendo il piacere del gioco e del movimento. Per i più avventurosi, una giornata in un parco avventura con percorsi sospesi e attività adrenaliniche può essere un'esperienza indimenticabile.