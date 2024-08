Introduzione

I prezzi delle seconde case nelle località di villeggiatura sono in deciso rialzo: in testa c’è Portofino, dove gli appartamenti possono costare anche 22.900 euro al metro quadro, seguita da Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo. Nella top ten stilata dall'Osservatorio delle Entrate c’è molta montagna, soprattutto del Triveneto, ma anche tanto mare, con una presenza importante della Liguria.

Da non dimenticare il lago: la località più cara resta Sirmione, dove gli immobili possono raggiungere un prezzo di punta di 7.700 euro al metro quadro. A dominare la classifica c’è il Lago di Garda, in particolare la sponda veronese: per questa ragione Malcesine e Torri del Benaco sopravanzano per la prima volta Desenzano. Aumentano gli acquisti stranieri, in particolare dalla Polonia e dalla Francia, mentre scendono quelli dalla Germania.