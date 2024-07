Introduzione

Il ministero dell’Economia ha reso noto in un decreto i tassi effettivi globali medi (Tegm) in vigore dal 1° luglio al 30 settembre di quest’anno. Il valore degli interessi non è uguale per tutti ma varia in base all’entità del prestito e all’età anagrafica.

Le modifiche ai tassi, operative da inizio luglio, impongono a pensionati e banche di adeguarsi alle nuove normative per garantire la conformità e la protezione dei diritti