Introduzione

È stata presentata alla Camera la relazione annuale della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Il 2023 ha segnato la ripartenza delle forme pensionistiche integrative dopo un 2022 negativo. Risorse a quota 224,4 miliardi (+ 9,1%), che salgono a 338 miliardi includendo le Casse di previdenza. Contributi incassati per 19,2 miliardi (+5,2%). Platea di 9,6 milioni di iscritti, in crescita del 3,7%. Rendimenti su nei comparti azionari, in media, anche del 10,2% per i fondi negoziali, dell’’11,3% per quelli aperti e dell’’11,5% per i Pip, i Piani individuali pensionistici. Donne, “under 35” e lavoratori del Sud ancora poco presenti. Ma cresce la propensione delle famiglie ad aprire posizioni per i figli a carico