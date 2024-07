Quattordicesima 2024, quando arriva a pensionati e dipendenti: le date

La quattordicesima mensilità dello stipendio è un esempio di “retribuzione differita” che spetta ad alcuni lavoratori dipendenti se prevista dal loro contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl). Si tratta di un’ulteriore mensilità retributiva erogata tra giugno e luglio nella busta paga o nel cedolino della pensione. A differenza della tredicesima, obbligatoria per legge per tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima è disciplinata dai singoli Ccnl o contratti individuali e non spetta a tutti.

Dipendenti: come funziona



L'importo della quattordicesima varia a seconda dei contributi e del reddito. Per chi ha un reddito inferiore a 11.672,89 euro, la quattordicesima mensilità varia in base agli anni di contributi. La mensilità aggiuntiva sarà di 437 euro per i lavoratori dipendenti con 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con 18 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti con contributi tra i 15 e i 25 anni e per i lavoratori autonomi con contributi tra i 18 e i 28 anni, l'importo sarà di 546 euro. La quattordicesima salirà a 655 euro per i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi. Per chi ha un reddito superiore a 11.672,89 euro, l'importo della quattordicesima sarà di 336 euro per i lavoratori dipendenti con 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con 18 anni di contributi. I lavoratori dipendenti con contributi tra i 15 e i 25 anni e i lavoratori autonomi con contributi tra i 18 e i 28 anni riceveranno un pagamento di 420 euro. L'importo aumenterà a 504 euro per i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi.



Quando viene pagata



Per i pensionati, la mensilità aggiuntiva arriverà con il cedolino della pensione di luglio 2024. Per chi maturerà i requisiti dopo il 31 luglio 2024, il pagamento avverrà a dicembre dello stesso anno. Per i lavoratori dipendenti, invece, non c’è una data univoca, ma il versamento avverrà entro la metà di luglio.

Calendario dei pagamenti



Per chi riceve la pensione tramite accredito bancario, la data di pagamento è oggi, lunedì primo luglio 2024. Chi invece la ritira alle Poste dovrà seguire il calendario in base alle iniziali del proprio cognome:

• A – B: lunedì 1° luglio 2024

• C – D: martedì 2 luglio 2024

• E – K: mercoledì 3 luglio 2024

• L – O: giovedì 4 luglio 2024

• P – R: venerdì 5 luglio 2024

• S – Z: sabato 6 luglio 2024



