Introduzione

Nel cedolino di luglio entrano le somme aggiuntive per le quattordicesime, che verranno accreditate a chi ha già compiuto 64 anni di età (gli altri le riceveranno a dicembre) e ha un reddito che non supera di 2 volte l’importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (lordo annuo di 15.563,86 euro).

I valori del prossimo mese potrebbero però essere anche più bassi per qualcuno: si contano ancora trattenute Irpef, le addizionali (regionali e comunali) per il 2023, gli acconti per il 2024 e ogni eventuale debito o conguaglio.

Ecco il calendario dei pagamenti e a quanto potrebbero ammontare le quattordicesime