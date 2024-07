La spesa del datore di lavoro va indicata, insieme a tutte le altre detraibili, nel quadro E del modello 730 e nello specifico nei righi da E8 a E10 con il codice 15.

Importante sarà conservare il certificato medico che prova la non autosufficienza della persona oggetto delle cure del collaboratore domestico.

Inoltre, la detrazione dei contributi INPS di badanti spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari non autosufficienti, anche non fiscalmente a carico. Non spetta invece per i contributi corrisposti in favore di colf che hanno inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale.

Il rimborso Irpef spettante è pari al 19% della spesa, entro il limite massimo di 2.100 euro.

