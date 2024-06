Introduzione

È possibile detrarre o dedurre le spese previdenziali e assistenziali versate per aver riscattato il periodo di laurea, sia per sé stessi che per i familiari a carico. Le procedure da seguire sono però diverse: nel Modello 730 nel primo caso andrà compilato il rigo 21 del Quadro E, nel secondo caso i righi che vanno dall’E8 all’E10 (sempre del Quadro E).

I corsi di studio che possono essere riscattati sono: lauree triennale e lauree a ciclo unico (comprese anche le quadriennali del vecchio ordinamento), lauree specialistica, diplomi universitari, dottorati di ricerca, titoli di studio all’estero e titoli di studio conseguiti presso Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale. Esclusi i master universitari