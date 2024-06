Introduzione

Con l'estate arriva anche l'invio della dichiarazione dei redditi. E com'è noto, tra le spese detraibili ci sono anche quelle mediche. Ora però non è più obbligatorio conservare gli scontrini cartacei per il 730: l'esborso per le prestazioni sanitarie viene direttamente registrato nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.



Gli esperti consigliano tuttavia di conservare gli scontrini perché tornano utili in caso di discrepanza con le cifre presenti nel cassetto fiscale e quelle effettivamente sostenute. Il commercialista o il Caf deve quindi acquisire questi documenti, conservarli e procedere con la modifica.