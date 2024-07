Introduzione

A metà mese si chiude la seconda finestra temporale per presentare all'Agenzia delle Entrate il modulo precompilato di dichiarazione dei redditi. I tempi di accredito in busta paga dipendono dal contratto del contribuente a seconda che si tratti di settore pubblico, privato o pensioni. Spetterà in ogni caso a Caf e intermediari comunicare all’ente di riscossione i dati per l’avvio delle operazioni di rimborso fiscale. In ogni caso l’erogazione è subordinata ai controlli dell’erario, in particolare nel caso di somme superiori a 4.000 euro. Ecco quali sono i tempi della procedura