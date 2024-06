Introduzione

Ha diritto alla detrazione chi detiene legalmente animali per compagnia o attività sportiva. L’importo massimo che può essere portato in detrazione è di 550 euro, ed è rimborsato nella misura del 19%, con una franchigia di euro 129,11. L'importo massimo rimane lo stesso anche per chi ha sostenuto spese per più di un animale.

A partire dall’anno d’imposta 2020, può usufruire dell’agevolazione Irpef chi ha un reddito complessivo inferiore o uguale a 120.000 euro. Se il reddito è superiore, l’importo detraibile si riduce, fino ad azzerarsi in caso di reddito complessivo fino a 240.000 euro.

È sufficiente presentare l’autocertificazione in cui venga dichiarato che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, insieme - tra gli altri - ai documenti relativi ai pagamenti effettuati, che devono essere tracciabili