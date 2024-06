Introduzione

Il modello per la dichiarazione dei redditi permette di scaricare svariati costi sostenuti durante l’anno d’imposta, ovvero quello precedente al momento in cui si compila il documento. Bisogna ovviamente presentare le fatture e gli scontrini che attestino l’esborso. Tra le principali spese detraibili ci sono le assicurazioni, le uscite per l’istruzione, le attività sportive, l’affitto, il Superbonus e altre numerose agevolazioni