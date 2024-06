Pier Silvio Berlusconi chiude il mutuo, sua Villa San Sebastiano

Acquistata nel 2022 per una ventina di milioni tramite società immobiliare. Rimandato il trasloco in attesa si concludano i lavori per l’accesso diretto al mare. Ancora incerto il futuro di Villa Certosa

È la magione sul promontorio con una vista esclusiva sul golfo del Tigullio, 1.300 metri quadrati, 9 camere e 7 bagni, con piscina e parco destinata a diventare la residenza di famiglia. Pier Silvio Berlusconi si è intestato personalmente Villa San Sebastiano a Portofino, dopo aver chiuso il mutuo e salutato la banca, come riporta il Corriere . Due anni fa, Berlusconi Jr aveva acquistato la villa cinquecentesca staccando un assegno da circa 20 milioni di euro con ipoteca per la società San Sebastiano Spa, che già controllava altre proprietà a Milano e aveva un indebitamento di circa 30 milioni.

Rimandato il trasferimento

A questo punto manca solo che l’ad di Mediaset-Mfe, la compagna Silvia Toffanin e i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina traslochino nella nuova residenza da Villa Bonomi Bolchini, vicino a Santa Margherita Ligure, dove la famiglia vive in affitto da tempo. Lo spostamento doveva essere imminente, sembrava si facesse questo inverno, ma all’ultimo sembra ci sia stato un contrordine per via di lavori di ristrutturazione ancora in corso. Finché non sarà pronto l’accesso diretto al mare, Portofino dovrà aspettare.