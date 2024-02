La storica dimora in Costa Smeralda fu comprata da Silvio Berlusconi negli anni 80. A gestire la vendita sarà il noto consulente immobiliare milanese Dils ascolta articolo

Villa Certosa è in vendita. I figli di Silvio Berlusconi hanno concordato di vendere la splendida dimora sulla Costa Smeralda, in Sardegna, per 500 milioni di euro. Lo scrive oggi in prima pagina il Financial Times. Berlusconi, ricorda il giornale, ospitò nella proprietà i più potenti leader mondiali tra cui l'ex presidente americano George W Bush, l'ex premier britannico Tony Blair, il presidente russo Vladimir Putin e gli spagnoli Josè Zapatero e Josè Maria Aznar.

Le visite da questo mese Tra i possibili acquirenti ci sono miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali. La vendita non sarà pubblicizzata e le visite dovrebbero cominciare questo mese. Il Financial Time ricorda inoltre che la villa era stata valutata in 260 milioni di euro nel 2021. Dunque il prezzo richiesto attualmente è superiore alla somma che la famiglia si aspetta dalla vendita.

