Inps, bonus centri estivi 2024: tutto quello che c'è da sapere

Per la compilazione è sufficiente seguire le indicazioni fornite dal sistema. Per poter procedere con l’invio della richiesta è necessario aver presentato una DSU aggiornata ai fini dell’Isee ordinario o per l’Isee minorenni. Il valore Isee del nucleo familiare è uno dei parametri principali per la formazione della graduatoria dei beneficiari e per il calcolo del contributo spettante.