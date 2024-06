Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori: come fare domanda

Dal 5 giugno gli autotrasportatori potranno richiedere il contributo di riduzione dei pedaggi autostradali del 2023. Ma cos’è il Bonus pedaggi per autotrasportatori e a chi è rivolto? Ecco tutti i dettagli ascolta articolo

Dal 5 giugno gli autotrasportatori potranno richiedere il contributo di riduzione dei pedaggi autostradali del 2023, previsto dal Bonus pedaggi dedicato. Una misura pensata per ridurre i costi sostenuti al casello da parte dell’autotrasporto merci per i transiti effettuati lo scorso anno, cioè nel 2023. La procedura si articola in due fasi: la prenotazione della domanda e l’inizio dell’istanza. Ma cos’è il Bonus pedaggi per autotrasportatori e a chi è rivolto? Ecco tutti i dettagli.



Bonus pedaggi: cos’è e a chi è riservato

Il bonus sui pedaggi autostradali per autotrasportatori è un meccanismo di sconto compensato destinato a chi opera nel comparto dell’autotrasporto. Ogni anno chi lavora in questo settore e attraversa i caselli autostradali ha diritto a una riduzione dei pedaggi in percentuale variabile da 1 a 13%. La percentuale varia seconda dei tipi di mezzi usati e del proprio fatturato. Le riduzioni possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2022 e nel corso del 2023 risultavano iscritti in qualità di imprese, cooperative, consorzi o società consortili all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi o all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Possono fare domanda anche le imprese di autotrasporto di merci in conto proprio o per conto di terzi con sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea (ma anche Svizzera e Inghilterra), se titolari di apposita licenza. leggi anche Non solo Telepass per pedaggi e parcheggi: ecco tutte le alternative

Quando e come fare domanda

Le prenotazioni obbligatorie per le domande partono dal 5 giugno 2024. Come sottolineato nella Delibera 7 maggio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, a gestire lo sconto per gli autotrasportatori è il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori. Si può presentare domanda di accesso al bonus a partire dalle 9 di mercoledì 5 giugno, fino alle 14 dell’11 giugno. La prenotazione può avvenire esclusivamente attraverso l’applicativo “Pedaggi” al quale si può accedere attraverso il Portale dell’Albo. Il secondo step, che prevede l’inserimento dei dati relativi alla domanda, firma digitale e invio dell’istanza, scatta dalle ore 9 del 24 giugno fino alle ore 14 del 21 luglio 2024.

148 milioni per il Bonus pedaggi

Il fondo per il 2023 ammonta a circa 148 milioni di euro, suddivisi tra le imprese, per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati dal primo gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, con veicoli Euro 5, Euro 6 o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica del veicolo e della relativa percentuale di riduzione.



