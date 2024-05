Under 40 in affitto: boom "abitare fluido" a causa dei redditi bassi

Il 41% dei giovani prende in considerazione la forma di abitare collaborativo come cohousing e condominio solidale. Lo dice il rapporto “Collaborare e abitare. Il diritto alla casa nelle metropoli per le nuove generazioni” realizzato da Fondazione G. Feltrinelli in collaborazione con la Fondazione Cariplo

Il rapporto, in primis, evidenzia come il trend di mobilità giovanile in Italia sia crescente: aumenta la maggioranza di soggetti che preferiscono vivere in affitto anziché possedere la casa, soprattutto a causa della precarietà economica e lavorativa che incide nella scelta di affitto per il 42%. Molti giovani, poi, proprio a causa della mobilità e fluidità di lavoro e residenza si mostrano interessati a soluzioni abitative alternative basate su coabitazione, condivisione degli spazi e collaborazione tra le persone.

Fino a pochi decenni fa le persone abitavano una o due case in tutta la vita, quella della famiglia di origine e quella della famiglia di “destinazione”; oggi pensare che si possa cambiare modo di abitare in relazione alle diverse fasi della vita non è più così eccezionale.

vedi anche Bonus affitto per i giovani, i requisiti per la detrazione con il 730

I workshop hanno, invece, consentito di delineare le caratteristiche di una “casa ideale” che per molti giovani non è più un'entità statica, ma un progetto flessibile capace di adattarsi alle diverse fasi ed esigenze della vita.

La ricerca ha coinvolto in tutt’Italia circa 500 giovani - il 62% donne e il 38% uomini, per l’86% nati in Italia da famiglie italiane - in affitto e di età compresa tra i 23 e i 40 anni. Un progetto realizzato con l’obiettivo di esplorare l’attuale situazione abitativa dei giovani e le eventuali cause di disagio e insoddisfazione da essa derivanti.

I risultati del rapporto

La ricerca evidenzia come il 50% degli intervistati abbia cambiato la città di residenza negli ultimi dieci anni, il 70% almeno una volta nella vita. Per questo e per le evidenti barriere di reddito legate a un mercato del lavoro sempre più precario, il 41%, dei giovani, oggi, guarda con interesse a modalità abitative collaborative; il 32% valuterebbe la possibilità di vivere in una casa in affitto con un progetto collaborativo mentre il 38% in una casa di proprietà con un progetto collaborativo.



La ricerca consente, inoltre, a tutti gli addetti del settore di indagare quali siano i nuovi modi di abitare e le aspettative delle giovani generazioni, per individuare nuove prospettive attraverso le quali riconsiderare il tema “casa” anche alla luce dei bisogni insoddisfatti: il 40% dei giovani non sono soddisfatti gli impianti, il 37% dell’arredamento e dalla luminosità, mentre il 30% trova inadeguata la suddivisione degli spazi. In generale, il 62% degli intervistati ritiene che l’abitazione in cui vive non sia adatta allo studio e al lavoro da casa.