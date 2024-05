Incentivi auto 2024, domande da giugno. Ecco quanto si potrà ottenere

Il decreto del governo è atteso per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. Da inizio-metà giugno i concessionari potranno iniziare a inoltrare le domande sulla piattaforma Ecobonus. Stanziamento di 950 milioni: si prevedono fino a 100 mila acquisti, ma solo 25mila green. Per accaparrarsi più clienti alcune case automobilistiche proporranno sconti aggiuntivi e si potrà arrivare a 16mila euro di risparmio per l’elettrico per chi ha un Isee inferiore a 30mila