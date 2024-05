Congedo parentale 2024, i nuovi indennizzi: ecco gli importi

I valori sono stati aggiornati sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie del 2023. La nuova regolamentazione stabilisce che il valore minimo giornaliero della retribuzione non può essere inferiore a 56,87 euro per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori agricoli a tempo determinato il limite è fissato a 50,59 euro