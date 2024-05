Nuove regole su imposta di successione, trust e donazioni: cosa sapere

Un provvedimento dell’esecutivo, in attuazione della delega sulla riforma del Fisco, ha modificato le regole relative a imposta di successione, trust e donazioni, razionalizzando la materia e specificando tutti i casi nei quali non viene applicata l’imposta. Nel caso in cui vengano presi impegni per iscritto, questi hanno valenza nell’Ue e nei Paesi presenti all’interno dello Spazio Economico Europeo