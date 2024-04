Addio bonus cultura 18 App, ma arrivano due Carte a sostituirlo

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la Carta della cultura giovani, destinata a chi è nato nel 2005 e ha famiglia con reddito inferiore a 35 mila euro, e la Carta del Merito, per gli studenti che hanno ottenuto diploma con voto finale di 100 o 100 e lode. Entrambe valgono 500 euro, sono cumulabili e si possono utilizzare per acquistare beni e servizi culturali, dai corsi di lingua ai libri. La domanda per ottenerle va presentata entro il 30 giugno