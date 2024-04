Bonus edilizi, si va verso tagli alle aliquote e stop alle detrazioni

Novità in vista per il sistema di agevolazioni per ristrutturare casa: "Misure agevolative automatiche, senza una preventiva autorizzazione, non sono più compatibili col nuovo quadro di finanza pubblica a seguito delle nuove regole di governance europea", ha detto il direttore del dipartimento Finanze del Mef, Giovanni Spalletta. All'orizzonte c'è "la trasformazione dei crediti d'imposta in contributi diretti di spesa"