Mutui green, meno di un italiano su tre li conosce: cosa sapere

Dopo l’approvazione della direttiva europea, che punta ad avere un parco residenziale a zero emissioni entro il 2050, c’è da adeguare la gran parte degli immobili oggetto di compravendita, che spesso hanno una classe energetica inferiore alla C. Per questo esistono i mutui green, rivolti a chi acquista o costruisce case di classe A o B: rispetto ai prodotti “non green” il risparmio è considerevole grazie a un Tan più basso