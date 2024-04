Conti pubblici, caccia alle risorse per mantenere gli aiuti

Servono quasi 20 miliardi per confermare nel 2025 le misure decise l'anno scorso dal governo, tra le quali il taglio dei contributi per i lavoratori e la riduzione delle imposte. Il Documento economico di Palazzo Chigi non dà indicazioni perché si aspettano le nuove regole europee di bilancio. In estate inizierà la trattativa con Bruxelles per capire che margini di spesa si potranno ottenere ascolta articolo

Le buste paga di quattordici milioni di italiani non diminuiranno l’anno prossimo. Questa la volontà del governo nelle parole di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell’Economia è intenzionato a confermare lo sgravio sui contributi a carico dei lavoratori dipendenti deciso a dicembre e valido, per ora, solo per il 2024.

Le misure a rischio Quello che al momento il governo non spiega è dove troverà i dieci miliardi necessari; e neanche come reperire i denari per prorogare il taglio dell’Irpef. Se, poi, oltre a queste due misure, Palazzo Chigi volesse mantenere anche una serie di altri aiuti, di miliardi ne servirebbero più di 19.

Il governo prende tempo Non sappiamo dove si prenderanno tutti questi soldi perché il nuovo Documento di Economia e Finanza (la cornice che delinea la manovra) non lo indica. Le stime sono state aggiornate: crescita nel 2024 meno robusta delle precedenti previsioni e debito in salita con la zavorra dei bonus edilizi. Si tratta però di una fotografia a bocce ferme, cioè senza interventi programmati.

Per avere più margini di spesa serve il via libera di Bruxelles Per capire quanta spesa si potrà fare si aspetta che le nuove, e più stringenti, regole comunitarie siano definite: a maggio, poco prima delle elezioni europee. In estate, dunque, partirà la trattativa fra Roma e il nuovo esecutivo di Bruxelles e si capirà quanti margini avrà l’Italia, che probabilmente finirà sotto procedura per i conti fuori posto (il che comporterebbe di stringere la cinghia).