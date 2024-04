Feltrinelli riduce perdite, 2023 con 511 mln di ricavi: utile nel 2024

Carra: "Ottimisti per il 2024"

Quanto all'anno in corso, l'amministratore delegato Alessandra Carra ha spiegato che in Feltrinelli sono "ottimisti, il 2024 è l'anno in cui puntiamo all'utile, ci siamo quasi vicini". Poi ha sottolineato: "Dopo anni di crescita organica e dopo aver rimesso in ordine i conti la crescita esterna sarà una delle leve". Le fa eco il presidente Carlo Feltrinelli, che ha affermato: ""Siamo tutti coinvolti in una fase storica che ci pone di fronte a delle scelte cruciali, come individui e come società: Feltrinelli sente il dovere di lavorare perché il libro si confermi sempre di più come un potente veicolo di confronto e di elaborazione e le librerie siano disegnate come luoghi dell'incontro e della proposta. Abbiamo avviato nel 2023 un percorso per rendere sempre più protagonisti libri e librerie e continueremo ad investire in questo senso" .