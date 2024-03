Premio Inge Feltrinelli, i vincitori della seconda edizione. VIDEO

Sono state annunciate ieri 8 marzo, a Milano le vincitrici della seconda edizione del "Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti", il riconoscimento che promuove la cultura e la parola come veicoli di sensibilizzazione e lotta contro le disuguaglianze. Tra le oltre 150 opere candidate, valutate dalla Giuria Internazionale del premio, hanno trionfato: per la categoria Libri, "Mal di Libia" (Bompiani) di Nancy Porsia, sui grandi intrecci della politica, la guerra civile e le tragedie delle migrazioni in Libia; per la categoria Inchieste, "Los vuelos de Alicia" di Marcela Turati, che ha gettato una luce sulle vittime messicane gettate in mare dagli aerei durante la cosiddetta "guerra sporca"; per la categoria Podcast, la sceneggiatura "Fammi sentire" proposta dalla classe 1A del Liceo C. Poerio di Foggia, che ha messo al centro delle contraddizioni della città la lotta per la legalità e il racconto delle vittime di mafia. Tra le inchieste giornalistiche, valutate da una Giuria internazionale, con presidente Carlo Feltrinelli, la menzione speciale contro la violenza di genere è stata riconosciuta a "Femmes à abattre" del collettivo giornalistico Youpress, pubblicato su Mediapart, mentre "China's online feminist revolution" di Wanqing Zhang, Rest of World ha trionfato come l'opera vincitrice del Premio speciale della Giuria.