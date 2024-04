I ragazzi leggono sempre di più: 23,5 milioni di copie nel 2023

I dati

Il mercato dei libri per ragazzi e bambini in termini di ricavi è cresciuto del 2,1%: nel 2023 le vendite a prezzo di copertina sono state pari a 291,6 milioni di euro, di cui 273,9 milioni di euro di libri scritti e illustrati e 17,8 milioni di euro di fumetti per under 14. Questi dati costituiscono il 18% di quello che gli italiani hanno speso nelle librerie fisiche e online per l'acquisto di libri l'anno scorso, escluse la sezione scolastica e le vendite nella grande distribuzione. Guardando al numero delle copie, dei 23,5 milioni di libri venduti, 22,3 milioni sono testi scritti e illustrati e 1,2 milioni sono fumetti under 14.