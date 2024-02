Turismo culturale: Roma regina, ma a Firenze attrazione più amata

Durante la decima edizione di tourismA - Salone Archeologia e Turismo Culturale è stato presentato il Report sul Turismo Culturale 2024 di The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. L’analisi offre una fotografia del turismo culturale in Italia nel 2023: le attività più popolari, la demografia dei visitatori, i punteggi di soddisfazione, l’impatto delle tracce digitali. Non manca qualche sorpresa