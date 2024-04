Canone Rai, entro fine mese si potrà richiedere l’esenzione

A fine aprile scade la possibilità per chiedere l’esonero dal pagamento del canone: a poterlo richiedere sono solo alcune fasce specifiche e chi dichiara di non avere in casa alcun apparecchio televisivo. In questo caso è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva che si invia via posta alla Direzione provinciale di Torino dell’Agenzia delle Entrate; all’indirizzo Pec del Fisco oppure consegnandola manualmente in qualsiasi distretto territoriale