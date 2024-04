Bonus gite scolastiche, si può presentare domanda fino al 31 maggio

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha riaperto la finestra per presentare domanda per il contributo di 150 euro per i viaggi con la scuola. Possono ottenerlo solo le famiglie con figli che frequentano istituti secondari che hanno un Isee non superiore a 15mila euro, ma che non l’hanno già precedentemente richiesto. Se in famiglia c’è più di un figlio si può presentare domanda per ciascuno di loro