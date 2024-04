Pensioni, da luglio stop assegno all’estero. Cosa cambia

L’Inps ha comunicato una importante novità per i pensionati residenti in molti Paesi esteri (tra cui tutti quelli europei): non riceveranno più l'assegno ma un accredito su conto corrente bancario oppure, se possibile, in contanti allo sportello. La decisione arriva per prevenire ritardi nella consegna, dovuti spesso a disservizi dei servizi postali locali, smarrimenti o danneggiamenti