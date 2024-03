Liquidazione periodica Iva, aggiornato modello Lipe con nuovi importi

Un provvedimento firmato dal direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini modifica la modulistica per recepire le ultime novità, dopo che sono stati cambiati gli adempimenti Iva e i versamenti minimi per i contribuenti. In particolare, il versamento minimo per le liquidazioni periodiche Iva (Lipe) è stato innalzato da 25,82 euro a 100 euro