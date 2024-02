Case in affitto, quali sono le città che rendono di più? I dati

Secondo un'analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2023 gli acquisti immobiliari siglati in cerca di un buon investimento sono stati il 19,6% del totale (in crescita sull'anno precedente). Tra i motivi che spingono a comprare una casa per poi darla in locazione c'è anche la prospettiva della sua rivalutazione