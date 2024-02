Assegno unico, Isee entro fine mese per evitare taglio del contributo

A partire dal prossimo mese l’assegno rischia di essere decurtato, nel caso in cui non si riuscisse a presentare una Dichiarazione sostitutiva unica aggiornata per l’anno in corso. Se non la si trasmette entro il 29 febbraio c’è comunque una finestra suppletiva per mettersi in regola, che scade il 30 giugno 2024