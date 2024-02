Bonus psicologo, dal 18 marzo si può presentare domanda

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fatto sapere con la sua ultima nota che dal 18 marzo al 31 maggio sarà possibile richiedere il contributo per le sedute di psicoterapia dello scorso anno. Il beneficio è riconosciuto una sola volta ogni dodici mesi ai soggetti residenti in Italia e con un Isee non superiore ai 50 mila euro