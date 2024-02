Banche, 3.300 comuni sono rimasti senza filiali. I DATI

Dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio della Fondazione Fiba di First Cisl, che ha elaborato i dati resi disponibili al 31 dicembre 2023 da Bankitalia e Istat, emerge che la desertificazione bancaria accelera in Italia. Le persone che non possono accedere ai servizi bancari nel comune di residenza sono 4 milioni e 373mila: 362mila in più rispetto al 2022. Le regioni più colpite dalle chiusure sono Marche, Abruzzo, Lombardia