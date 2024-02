Da Albachiara alla Ducati, la collezione numismatica 2024 della Zecca

"Un racconto della storia del nostro Paese dove i principali eventi, i protagonisti, le bellezze dell'arte, le eccellenze del Made in Italy, lo sport e la musica vengono ogni anno celebrati attraverso l'emissione di monete dedicate, raccogliendo l'interesse non solo dei collezionisti”. Così il Mef ha descritto la nuova collezione che rende omaggio, tra gli altri, anche a Mennea e Rita Levi Montalcini

Dall’omaggio a Pesaro, capitale della cultura 2024 passando per quello alla rinascimentale Fontana Pretoria, simbolo di Palermo . E ancora, da quello per il 250esimo anniversario della Guardia di Finanza a quello per Rita Levi Montalcini, senza dimenticare le dediche a Pietro Mennea e quella al testo dell’iconico brano “Albachiara” di Vasco Rossi , tra le strofe più amate della storia del rock, e che inaugura la nuova serie dedicata alla musica italiana. Sono queste alcune delle novità che verranno inserite nella nuova collezione numismatica 2024 , emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

“La collezione numismatica della Repubblica Italiana è un racconto della storia del nostro Paese dove i principali eventi, i protagonisti, le bellezze dell'arte, le eccellenze del Made in Italy, lo sport e la musica vengono ogni anno celebrati attraverso l'emissione di monete dedicate, raccogliendo l'interesse non solo dei collezionisti”, ha riferito il Mef, in occasione della presentazione della collezione. Tra gli altri omaggi presenti c'è anche un tributo alla storia del motociclismo italiano, con tre monete in argento dedicate alla Ducati e quello alla matita di Benito Jacovitti, fumettista tra i più rivoluzionari e influenti del secondo Novecento. Le monete, presenti sullo store della Zecca dello Stato, verranno rilasciate nel corso del 2024 seguendo un calendario prestabilito: si comincia il 20 febbraio con le monete dedicate a Pesaro per finire il 20 novembre con quelle dedicate al centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini.