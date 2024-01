Istat, disoccupazione dicembre cala al 7,2%: minimi da 2008

Cala la disoccupazione in Italia. A dicembre 2023 il tasso di disoccupazione totale scende al 7,2% (-0,2 punti rispetto a novembre), quello giovanile al 20,1% (-0,4 punti). Lo comunica l'Istat diffondendo i dati provvisori su occupati e disoccupati. Il tasso totale è al livello più basso da dicembre 2008 (quando era al 6,9%), per i giovani da luglio 2007 (19,4%). ( PIL CRESCIUTO DELLO 0,7 NEL 2023: I DATI )

I dati Istat

Nuovo record di occupati a dicembre 2023: il numero risulta pari a 23 milioni 754mila ed è in complesso superiore a quello di dicembre 2022 di 456mila unità, come sintesi dell'incremento di 418mila dipendenti permanenti e 42mila autonomi a fronte della diminuzione di cinquemila dipendenti a termine. Lo comunica l'Istat diffondendo i dati provvisori. Il tasso di occupazione sale al 61,9%. Invece, a gennaio il tasso di disoccupazione in Germania è salito di 0,4 punti al 6,4%. I disoccupati sono 2,805 milioni. Si tratta di 169mila persone in più rispetto a dicembre 2023 e 189mila in più rispetto al gennaio dell'anno scorso. Lo comunica l'Agenzia federale del lavoro, come riporta Dpa.